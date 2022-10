Der Nächste geht auf uns: Einkauf frei mit NDR 2 Sendedatum: 24.10.2022 06:00 Uhr Alles wird teurer! Alles? Euer nächster Großeinkauf kostet Euch nur ein Lächeln - wenn Ihr bei uns einen Einkaufsgutschein über 300 Euro abstaubt. Macht mit bei "Der nächste Einkauf geht auf uns"!

Los geht's am 24. Oktober - im NDR 2 Morgen bei Elke und Jens und im NDR 2 Nachmittag mit Jessica und Hardeland. Mitmachen ist ganz einfach:

Wenn unsere Moderator*innen dazu aufrufen: Ab ans Telefon! Ruft uns an unter: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Aus allen Anrufen landet per Zufallsprinzip einer im Studio.

Wer jetzt Elke & Jens oder Jessica & Hardeland am Telefon hat, spielt "Merk dir was": Ihr hört ein Stimmengewirr. Könnt Ihr eine Frage richtig beantworten, deren Lösung sich in diesem Stimmengewirr verbirgt? Dann gehört Euch der Einkaufsgutschein!

Wir drücken Euch die Daumen! Hier gibt es die detaillierten Teilnahmebedingungen.

Das Gewinnspiel läuft bis 21. November 2022. Mit freundlicher Unterstützung von EDEKA Nord und EDEKA Minden-Hannover.

