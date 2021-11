Der NDR 2 Adventskalender 2021 Sendedatum: 01.12.2021 06:00 Uhr Das ist auch bei uns Tradition: Seit 1. Dezember öffnen wir täglich bis zum Heiligen Abend den NDR 2 Adventskalender. Hinter den Türen verbergen sich hochwertige Preise!

24 weihnachtliche Überraschungen stecken hinter den Türchen - die einfach Freude bereiten in einer Adventszeit, die ansonsten so gar nicht normal ist. Wochentags bei Elke und Jens im NDR 2 Morgen, am Sonnabend und Sonntag im Wochenend-Programm. Welche Preise es sind? Lasst euch überraschen - ganz so, wie es sich für einen Adventskalender gehört!

Mitmachen ist ganz einfach! Wenn Elke & Jens dazu aufrufen, dann ruft an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Elke & Jens und die Kolleg*innen am Wochenende wählen zufällig einen Anruf aus und öffnen dann das Türchen des Tages!

Viel Spaß beim Mitmachen und eine schöne Adventszeit wünscht das NDR 2 Team!

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 01.12.2021 | 06:00 Uhr