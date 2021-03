Gewinnt zehn E-Bikes mit dem verrückten Radio-Bilder-Rätsel Sendedatum: 04.03.2021 06:00 Uhr Wenn die Köpfe rauchen und der Norden um die Ecke denkt, dann läuft wieder das verrückte Radio-Bilder-Rätsel bei NDR 2. Zu gewinnen gibt es zehn E-Bikes - im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens!

Der ganze Norden ist im Rätselfieber! Was steckt hinter dem NDR 2 Radio-Bilder-Rätsel? Wir suchen wieder mehrsilbige Wörter, Namen und Begriffe rund um die Themen Umwelt und Fahrrad. Das Lösungswort wird durch Geräusche, Musiktitel, Filmszenen o.ä. dargestellt. Um die Ecke denken hilft - und genau hinhören bei überpiepten Wörtern oder Silben! Wer richtig liegt und eine Portion Glück hat, den rufen Elke & Jens im NDR 2 Morgen zurück. Wenn Ihr dann die richtige Lösung nennt, habt Ihr ein E-Bike gewonnen.

Ihr kommt nicht alleine auf die Lösung? Dann ratet doch in der Firma, im Büro oder innerhalb der Familie. Wir drücken die Daumen!

Zu gewinnen gibt es eines von zehn E-Bikes (Pedelecs) der Marke "Winora Yucatan" in der Variante für Männer bzw. Frauen.

Na, welchen Begriff suchen wir? Hört hier ab Freitag ins aktuelle Audiobit rein!

Anrufen und gewinnen!

Du hast die Lösung? Dann ran an's Telefon: (01375) 95 10 95 anrufen (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden) und auf dem NDR 2 AB Deine Daten und das Lösungswort hinterlassen. Das Radio-Bilder-Rätsel startet jeweils um 9.19 Uhr und wird am nächsten Werktag ab 7.30 Uhr aufgelöst. Wenn unser Zufallsgenerator Deinen Anruf herauspickt, Du erreichbar bist und Deine Lösung stimmt, wenn wir zurückrufen, dann radelst Du bald elektrisch!

Hinweis: Nennen Teilnehmer/innen eine falsche Lösung, geht die aktuelle Rätselrunde in der nächsten Stunde weiter - bis ein Gewinner oder eine Gewinnerin gefunden ist! Alle Weitere in den detaillierten Teilnahmebedingungen mit Gewinnbeschreibung.

Ab ins Trainingscamp!

Testet jetzt, wie gut Ihr um die Ecke denken könnt! Hier gibt's das Trainingscamp mit Rätselfolgen aus den vergangenen Radio-Bilder-Rätsel-Aktionen.

AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 1 (1 Min) Lösung Eierpfannkuchen AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 2 (1 Min) Lösung Reiserücktrittsversicherung AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 3 (1 Min) Lösung Morgenstund hat Gold im Mund AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 4 (1 Min) Lösung Alle meine Entchen AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 5 (1 Min) Lösung Mobilfunknetz AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 6 (1 Min) Lösung Zugansage AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 7 (1 Min) Lösung Säbelzahntiger AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 8 (1 Min) Lösung Regenbogenfarben Lösung Abschlussball AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 10 (1 Min) Lösung Blumentopferde AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 11 (1 Min) Lösung Weihnachtsbaumspitze AUDIO: Radio-Bilder-Rätsel: Trainingsfolge 12 (1 Min) Lösung Scheibenwischer

