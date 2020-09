Sendedatum: 10.03.2020 19:00 Uhr

NDR 2 Promi-Hit-Mix mit Linda Zervakis

"Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau!“ Wenn Linda Zervakis die 20-Uhr-Ausgabe der ARD Nachrichten präsentiert, gucken Millionen zu. Was viele nicht wissen, Musik spielt eine große Rolle im Leben der Nachrichtensprecherin, schließlich hat sie schon in Musikvideos der Hamburger Bands Beginner und Deichkind mitgespielt. Welche Musik hört sie auf dem Weg ins Fernsehstudio oder in ihrer Freizeit? Die persönliche Playlist von Linda Zervakis und die Geschichten dazu am 07. September im NDR 2 Promi-Hit-Mix mit Christopher Scheffelmeier zu hören.

Über die Sendung

Welche Musik hören Prominente, welche Songs haben sie besonders geprägt? Die Antworten und die passende Musik dazu gibt es jeden ersten Montag im Monat im NDR 2 Promi-Hit-Mix von 19 bis 21 Uhr.

Im Gespräch mit den NDR 2 Moderatoren erzählen Prominente, welches ihr erster Konzertbesuch war und welche Lieder sie auf wichtigen Stationen ihres Lebens begleitet haben. Sie präsentieren ihre Lieblingssongs und verraten auch, ob es CD-Käufe gibt, für die sie sich heute schämen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Promi-Hitmix | 10.03.2020 | 19:00 Uhr