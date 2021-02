Sendedatum: 16.02.2021 06:00 Uhr Alle Infos zum NDR 2 Haustiertag

Seit Beginn der Corona-Pandemie kommen immer mehr Menschen auf den Hund – oder auf die Katze. In Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und vielen Stunden in den eigenen vier Wänden schießen die Anfragen bei Tierheimen und Züchtern in die Höhe.

Auch in den norddeutschen Tierheimen herrscht seit Monaten deutlich mehr Betrieb als sonst: Das Tierheim in Oldenburg/Ol. zum Beispiel hat nach Beginn der Pandemie 40% mehr Tiere vermittelt als sonst, die Samtgemeinde Schwarmstedt verzeichnet 50% mehr Anmeldungen zur Hundesteuer – nur zwei Hinweise auf den aktuellen Haustier-Boom.

Gerade in Krisenzeiten könnne Haustiere den Menschen Lebensfreude geben. Der Boom hat aber auch Schattenseiten: Laut Tierschutzverbänden gibt es vor allem viele Welpen, die krank und illegal verkauft werden.

Tierschützerinnen und Tierschützer im Norden warnen vor leichtfertigen Welpenkäufen. Und appellieren, daran zu denken, ob auch nach Corona und Homeoffice genügend Ressourcen für das Tier zur Verfügung stehen.

Was gibt es vor dem Haustierkauf zu bedenken? Welches Tier ist das richtige? Wieviel Zeit braucht ein neuer Mitbewohner zu Hause? Auf diese und weitere Fragen gibt es Antworten beim NDR 2 Haustiertag am 16. Februar!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 16.02.2021 | 06:00 Uhr