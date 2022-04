Sendedatum: 16.04.2022 08:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel "Das NDR 2 Oster-Ticket-Ei" des Programms NDR 2 in den Sendungen am Samstag zwischen 8 - 12 Uhr, Sonntag zwischen 8 - 13 Uhr sowie am Montag zwischen 10 - 18 Uhr. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*Innen mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Hörer/innen, ausgenommen Mitarbeiter/innen des NDR, der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige.

2. Das Gewinnspiel "Das NDR 2 Oster-Ticket-Ei" startet am 16. April 2022 und läuft bis zum 18. April 2022. Es endet, sobald die letzte Spielrunde am Montag in der 18 Uhr Stunde beendet wurde.



Entdeckt werden muss der "NDR 2 Oster-Ticket-Ei"-Sound, welcher den Hörer/innen im Programm zur Identifizierung vorgespielt und in bestimmten Songs versteckt wird. Das erste "NDR 2 Oster-Ticket-Ei" wird am Samstag, den 16. April 2022, im Rahmen der Sendung "Das NDR 2 Wochenende" versteckt.

3. Die Teilnahme ist ab dem 16. April möglich und erfolgt per Mail oder die NDR 2 App. Die Teilnehmer/innen hinterlassen ihre Telefonnummer und den Star in dessen Lied das "NDR 2 Oster-Ticket-Ei" entdeckt wurde.



Abweichend kann es auch sein, dass von den jeweiligen Moderator/innen eine telefonische Teilnahme erwünscht ist. Dies wird bei Start der Spielrunde im NDR 2 Programm vorab angekündigt. Ist dies der Fall, erreicht ihr die Moderator/innen über diese Nummer: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden).

Die Teilnahme erfolgt jeweils für die aktuell laufende Spielrunde. Wenn ein/e Gewinner/in ermittelt ist und von unseren Moderator/innen zurückgerufen wurde, startet eine neue Spielrunde. Für die neue Spielrunde können nur Teilnehmer/innen berücksichtigt werden, die die aktuell richtige Lösung per Mail oder App zugeschickt haben.

4. Die Gewinner/innen werden in den oben bereits genannten Zeiträumen von unseren Moderator/innen ab dem 16. April 2022 ermittelt.

5. Ermittlung der Gewinner: Sobald die ersten Antworten im Studio einlaufen, ermittelt ein Zufallsgenerator unter allen Nachrichten eine/n Anrufer/in. Diese/r wird von uns unter der angegebenen Nummer angerufen. Kommt das Gespräch zustande, muss er/sie die Lösung nennen. Ist die genannte Lösung richtig, hat der Teilnehmer/die Teilnehmerin gewonnen.

Sollten Teilnehmer/innen beim ersten Anruf nicht erreichbar sein, wiederholt sich der oben beschriebene Vorgang: Der Zufallsgenerator ermittelt so lange eine/n weitere/n Anrufer/in, bis das Telefonat zustande kommt.

6. Gewinne: Zu gewinnen sind in jeder Spielrunde jeweils 1x2 Tickets für die Konzerte, des jeweiligen Stars in wessen Song das "NDR 2 Oster-Ticket-Ei" versteckt wurde.

7. Der Gewinn steht den Gewinner höchstpersönlich und einer Begleitperson zur Verfügung. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

8. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

9. Mehrfach-Teilnahmen: Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Gewinnspiels nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Gewinnspiels werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter in der NDR Datenschutzerklärung.

