Vor den Festivals ist das NDR 2 Ticket Festival! Mit etwas Glück erlebt Ihr das Springside in Braunschweig im April, das Plaza Festival Ende Mai sowie das Papenburg Festival im September for free!

Beim NDR 2 Ticket Festival spielen wir drei Wochen mit euch um Tickets für die NDR 2 Festival-Saison! Erlebt Macklemore, Westernhagen, Fritz Kalkbrenner, Silbermond, Ronan Keating, Ray Dalton, Clueso und viele weitere Top-Acts live!

Vom 15.-19. Januar geht es im NDR 2 Morgen, im Vormittag und im NDR 2 Nachmittag für die Gewinnerinnen und Gewinner zum NDR 2 Springside Festival in Braunschweig - am 6. April 2024, unter anderem mit Lost Frequencies und Fritz Kalkbrenner (weitere Acts folgen).

Vom 22. Januar - 2. Februar gewinnt ihr Karten für das NDR 2 Plaza Festival in Hannover (am 31. Mai) sowie das NDR 2 Papenburg Festival (6./7. September).

So macht ihr mit:

Wenn unsere Moderator*innen dazu aufrufen, dann ruft fix an unter (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Nach dem Zufallsprinzip wird ein/e Anrufer*in ausgewählt. Wer durchkommt, spielt "Mit 2 dabei" oder den "NDR 2 Ticket Walk". Ihr könnt jeweils bis zu fünf Tickets gewinnen.

"Mit 2 dabei": Wir suchen für euch eine Top5 heraus, z.B. die fünf verkehrsreichsten deutschen Flughäfen. Wie viele kennt ihr? Ab 2 richtigen Antworten habt ihr gewonnen, pro richtiger Antwort gibt es ein Ticket, also maximal 5.

"Der NDR 2 Ticket Walk": Ein NDR 2 Klassiker - erkennt den Song! Wir simulieren den Gang in eine Konzerthalle. Zunächst klingt der Titel dumpf, so wie bei einer echten Anfahrt zu einer Konzerthalle. Je näher ihr kommt, desto klarer wird der Sound. Glaubt ihr, den Song zu erkennen? Dann nichts wie los: Ruft "Stopp!" und nennt den Namen des Titels. Je früher ihr die richtige Antwort gebt, umso mehr Tickets gewinnt ihr - ebenfalls macimal 5!

Wir drücken die Daumen!

