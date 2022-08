Holt Euch deLuxe-Tickets für das NDR 2 Papenburg Festival! Sendedatum: 29.08.2022 06:00 Uhr Culcha Candela, Joris, Nico Santos, Zoe Wees, Johannes Oerding und mehr - ein echtes deLuxe-Paket: Macht mit beim NDR 2 Konzertsommer am Montag und Dienstag!

In diesen Wochen könnt ihr einen Riesen-Batzen Tickets für Konzerte im Norden gewinnen - am Montag & Dienstag für das NDR 2 Papenburg Festival am 2. und 3. September direkt an der Werft. Und mit ein bisschen Glück sogar deLuxe!

Das bedeutet:

Am 29. und 30. August gibt es ausschließlich Tickets für das NDR 2 Papenburg Festival 2022 zu gewinnen.

Wenn ihr das Spiel erfolgreich absolviert, habt ihr zwei Kombi-Tickets sicher. Doch jetzt gibt es noch einen von acht Schlüsseln obendrauf. Hinter einem dieser acht Schlüssel lässt sich ein Schloss öffnen. Dahinter steckt das Papenburg-Ticket deLuxe.

Das deLuxe-Ticket beinhaltet neben den Konzerttickets:



Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer in Papenburg mit Frühstück (Freitag bis Sonntag)

Zugang zum VIP-Bereich auf dem Festival-Gelände mit Catering mittags und abends

Shuttle-Service Hotel-Festivalgelände und zurück

Führung über das Gelände und den Backstage-Bereich.

Die Anreise organisieren die Gewinner*innen selbst.

So macht ihr mit

Wenn unsere Moderator*innen im NDR 2 Morgen, im NDR 2 Vormittag und im NDR 2 Nachmittag dazu aufrufen, dann ruft an unter (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Mit ein bisschen Glück landet ihr direkt im Studio. Jetzt müsst ihr nur noch erfolgreich ein Spiel absolvieren ...

Wir spielen zum Beispiel "Merk dir was!": Mehrere Sätze zu einem Thema folgen in schneller Folge. Dann stellen wir eine Frage zu diesen Sätzen. Wenn die Teilnehmer*innen gut aufgepasst haben und diese Frage richtig beantworten können, haben sie die jeweiligen Tickets gewonnen.

Oder „Alles über…“: Ihr habt 15 Sekunden Zeit um sieben Begriffe zu einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Ort zu nennen.

Es gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Mitarbeiter*innen des NDR und ihre Angehörigen können nicht mitspielen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 29.08.2022 | 06:00 Uhr