"Wir halten zusammen": Ihre Spende - Ihr Wunschhit bei NDR 2 Sendedatum: 23.07.2021 07:00 Uhr Nach der Hochwasserkatastrophe stehen viele Menschen vor dem Nichts und brauchen Hilfe. Unter dem Motto "Wir halten zusammen – Deutschland hilft" sammelt auch NDR 2 Spenden gegen Lieblingshits!

Mahr als 170 Tote, unfassbare Zerstörungen und viele Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz, denen das Nötigste fehlt - die ARD will mit einer großen Benefiz-Aktion am 23. Juli den Opfern der Flutkatastrophe helfen. Selbstverständlich ist auch NDR 2 dabei: Zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr rufen wir zu Spenden für die Flutopfer auf. Und alle, die spenden, können sich ihren Lieblingssong wünschen!

0800 - 11 77 220 - Ihre Nummer für Musikwünsche am Freitag Die NDR 2 Hotline ist zwischen 7.00 und 20.00 Uhr geschaltet für alle, die gespendet haben und sich einen Musiktitel wünschen wollen: 0800 - 11 77 220 (kostenfrei).

Freitag: Gutes tun - und Gutes hören!

Und so geht es: Sie haben schon gespendet oder werden das gleich tun? Dann melden Sie sich am Freitag bei uns! Wir senden ab 7.00 Uhr den ganzen Tag Wunschsongs der NDR 2 Hörerinnen und Hörer. So können Sie Ihre Wünsche abgeben:

Hier können Sie für Flutopfer spenden Aktion Deutschland Hilft

Spendenkonto DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort ARD/Hochwasser



Sie können auch online spenden.

Über den Messenger der kostenlosen NDR 2 App - gerne auch als Sprachnachricht.

- gerne auch als Sprachnachricht. Über die kostenfreie NDR 2 Hotline unter 0800 - 11 77 220 .

. Über die NDR 2 Seiten in den sozialen Netzwerken .

. Per Mail an: studio@ndr2.de

Abgerundet wird der ARD-Spendentag um 20.15 Uhr mit der großen Charity-Sendung: "Wir halten zusammen – der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe". Wir freuen uns, wenn möglichst viel für die Flutopfer zusammenkommt und danken schon jetzt für's Mitmachen!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 23.07.2021 | 07:00 Uhr