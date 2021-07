"Wir halten zusammen": Eure Spende für Flutopfer bei NDR 2 Sendedatum: 23.07.2021 07:00 Uhr Es sind unwirkliche Bilder, die seit Tagen um die Welt gehen - nach der Hochwasserkatastrophe stehen viele Menschen in Deutschland vor dem Nichts und brauchen Eure Hilfe.

Mehr als 170 Tote, unfassbare Zerstörungen und Menschen, die vor dem Nichts stehen. Vielen Einwohnern in NRW und Rheinland-Pfalz fehlt das Nötigste - die ARD will mit einer großen Benefiz-Aktion am 23. Juli den Opfern der Flutkatastrophe helfen. Selbstverständlich ist auch NDR 2 dabei: Zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr rufen wir zu Spenden für die Flutopfer auf. Die Höhe des Betrages spielt dabei keine Rolle. Ob 5, 50 oder 500 Euro - jede Spende ist willkommen!

Spendenkonto für Flutopfer Aktion Deutschland Hilft

Spendenkonto DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort ARD/Hochwasser



Wer möchte, kann auch online spenden.

Charity-Sendung in der ARD

Der ARD-Spendentag geht um 20.15 Uhr mit der großen Charity-Sendung "Wir halten zusammen" weiter. Die mehrstündige Sendung läuft im Ersten sowie im NDR Fernsehen. Ingo Zamperoni und Sarah von Neuburg moderieren den ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe.

Viele Künstler*innen haben spontan zugesagt, darunter Herbert Grönemeyer, Sarah Connor, Peter Maffay, Max Mutzke, Yvonne Catterfeld, Joris, Frida Gold und Brings. Wir freuen uns, wenn möglichst viel für die Flutopfer zusammenkommt und danken schon jetzt für's Mitmachen!

Spenden bei NDR 2: Gutes tun - und Gutes hören!

0800 - 11 77 220 - die Nummer für Musikwünsche am Freitag Die NDR 2 Hotline ist zwischen 7.00 und 20.00 Uhr geschaltet für alle, die gespendet haben und sich einen Musiktitel wünschen wollen: 0800 - 11 77 220 (kostenfrei).

Und so läuft der Spendentag bei NDR 2: Ihr habt schon gespendet oder werdet das gleich tun? Dann meldet euch am Freitag bei uns! Wir senden ab 7.00 Uhr den ganzen Tag Wunschsongs der NDR 2 Hörerinnen und Hörer. So könnt ihr eure Wünsche abgeben:

Über den Messenger der kostenlosen NDR 2 App - gerne auch als Sprachnachricht.

- gerne auch als Sprachnachricht. Über die kostenfreie NDR 2 Hotline unter 0800 - 11 77 220 .

. Über die NDR 2 Seiten in den sozialen Netzwerken .

. Per Mail an: studio@ndr2.de

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 23.07.2021 | 07:00 Uhr