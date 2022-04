Das NDR 2 Oster-Ticket-Ei Stand: 12.02.2020 17:30 Uhr Sperrt die Lauscher auf, entdeckt unser NDR 2 Oster-Ticket-Ei in den Songs eurer Lieblingsstars und gewinnt mit etwas Glück Tickets für die besten Konzerte des Jahres!

NDR 2 Oster-Ticket-Ei entdecken und Nachricht schicken

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn ihr das NDR 2 Oster-Ticket-Ei in einem Song eurer Lieblingsstars entdeckt, schickt uns einfach eine Mail mit dem Namen des Stars und eurer Telefonnummer an studio@ndr2.de oder per Nachricht über die NDR 2 App. Mit etwas Glück rufen wir zurück und schon bist du live dabei mit NDR 2!

Abweichend kann es auch sein, dass von den jeweiligen Moderator/innen eine telefonische Teilnahme erwünscht ist. Dies wird bei Start der Spielrunde angekündigt. Ist dies der Fall, erreicht ihr die Moderator/innen über diese Nummer: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden).

Aktionszeiträume:

Ostersamstag von 8 - 13 Uhr

Ostersonntag von 8 - 12 Uhr

Ostermontag von 10 - 18 Uhr



Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr in den detaillierten Teilnahmebedingungen.

