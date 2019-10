Sendedatum: 04.11.2019 06:00 Uhr

Enke – Leben und Tragik eines Torhüters

Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke das Leben. Was bis dahin kaum jemand wusste: Der erfolgreiche Torwart litt an schweren Depressionen. NDR 2 Reporter Moritz Cassalette spürt in seiner Podcast-Serie Enkes Leben mit der Krankheit nach.

Vor zehn Jahren nahm sich Robert Enke das Leben. Was kaum jemand wusste: Der Torwart war depressiv. Moritz Cassalette spürt für NDR 2 Enkes Leben mit der Krankheit nach.







Enkes Weggefährten im Interview

Der Suizid von Fußball-Nationaltorwart Robert Enke vor zehn Jahren hat ganz Deutschland erschüttert. In der neuen NDR2 Podcast-Serie „Enke – Leben und Tragik eines Torhüters“ spricht Teresa Enke so offen wie selten zuvor über ihren Mann und seine Depression. Mitspieler Per Mertesacker erinnert sich an seinen Freund und an ein beeindruckendes Kabinenerlebnis. Oliver Bierhoff redet über Enkes Perspektiven in der Nationalmannschaft. Und Enkes Freunde Ronald Reng und Jörg Neblung erzählen von gemeinsamen Erlebnissen und den schweren Wochen vor Enkes Tod am 10. November 2009.

Betroffene und Experten zur Krankheit Depression

NDR 2 Reporter Moritz Cassalette trifft in dem Podcast Sportler, die auch psychisch erkrankt waren und sich während ihrer Karriere behandeln ließen. Er spricht mit Experten über die Krankheit Depression und über Auswege. Ein Betroffener berichtet darüber, wie er nach einem Suizid-Versuch wieder gesund wurde. Und ein Lokführer erzählt, was er durchgemacht hat, nachdem er erleben musste, wie sich ein Mensch auf den Schienen das Leben nahm.

Antworten auf spannende Fragen

Wie verbreitet sind psychische Probleme unter Profi-Fußballern? Was hat die Medienwelt aus dem Tod von Robert Enke gelernt? Und wie weit sind der Fußball und die Gesellschaft zehn Jahre später? Und was hat die Robert-Enke-Stiftung bis heute bewirkt?

Die Folgen 1 bis 4 der mehrteiligen Podcast-Serie „Enke – Leben und Tragik eines Torhüters“ werden am Montag, 4. November, in der NDR 2 App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, veröffentlicht. Die weiteren Folgen finden Sie ab Donnerstag, 7. November, online. Auch das NDR Fernsehen gedenkt Robert Enke zum 10. Todestag - u.a. in einer Sportclubstory.

Leiden Sie selbst unter Depressionen und/oder haben Selbstmord-Gedanken, dann sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Es gibt zahlreiche, auch anonyme Hilfsangebote - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.

Die wichtigsten Anlaufstellen bei Depression Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr, Tel. (0800) 111 0 111 oder ( 0800) 111 0 222

oder ( Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer": kostenlose Beratung von Mo bis Sa, 14 bis 20 Uhr, Tel. 116 111 . Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter (0800) 111 05 50

. Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: Mo, Di und Do, 13 bis 17 Uhr sowie Mi und Fr, 8.30 bis 12.30 Uhr. Tel. (0800) 33 44 533 . Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten.

. Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten. Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Krankenkassen: 116 117 .

. Ambulanz der psychiatrischen Abteilung einer Klinik vor Ort - in jedem Fall bei Suizidgedanken.