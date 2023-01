Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andi Altenburg

Andreas Altenburg - Comedyautor, Sprecher, Familienmensch: Lange Zeit führte der erfolgsverwöhnte NDR-Mitarbeiter ein vermeintlich friedliches Leben im Kreis seiner Angehörigen und seiner Kollegen. Eine Fassade, wie sich nun herausstellt.

Eine Fassade, die bereits im vergangenen Sommer nach Beendigung seiner Serie „Wir sind die Freese“ erste Risse bekam, als sich Teammitglieder nicht länger unter Druck halten ließen und mit Hinweisen auf persönliche Verfehlungen den Weg in die Öffentlichkeit suchten. Und auch seine Familie fühlte sich nach Jahren des Schweigens ermutigt, reinen Tisch zu machen.

Von Hochmut, Habgier, Neid, Zorn, Faulheit, Völlerei und sogar Wollust ist die Rede - den sieben Todsünden. Doch Altenburg zeigt Reue und stellt sich.

In einer Zeit, in der häufig die Moralisten den gesellschaftspolitischen Diskurs bestimmen, offenbart er aus dem Abgrund heraus schonungslos seine menschlichen, aber manchmal auch zutiefst verstörenden Schwächen und gibt uns allen das beruhigende Gefühl, normal zu sein. In sieben Gesprächen mit Albrecht Breitschuh gesteht Altenburg seine Sünden und gibt einen Einblick in ein System aus Gängelei, Betrug, Lüge, Vertuschung und Verdrängung im Alltäglichen.

"Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andi Altenburg" hört ihr ab dem 20. Januar wöchentlich in der NDR 2 App und der ARD Audiothek.