Silvester: Der NDR 2 Hit-Mix XXL Sendedatum: 31.12.2021 08:00 Uhr Das Beste zum Schluss! NDR 2 Hit-Mix XXL: Wir verabschieden 2021 mit euren Wünschen! Silvester von 8 Uhr bis 18 Uhr gibt es eure Lieblingshits - von den 80ern bis heute.

Darfs ein bisschen P!nk sein? Oder Mariah Carey, Michael Patrick Kelly oder Udo Lindenberg? Was wollt ihr hören? Für alle, die nach Weihnachten noch Wünsche offen haben, gibt es auch in diesem Jahr wieder den NDR 2 Hit-Mix XXL - Das Beste zum Schluss. Ihr wünscht euch was - wir spielen!

Wünsche abgeben ist ganz einfach:

Schickt uns eine Nachricht über die NDR 2 App .

. Schreibt uns in den Social Media Kanälen @ndr2, gerne mit Hashtag #HitmixXXL.

@ndr2, gerne mit Hashtag #HitmixXXL. Ruft die kostenlose NDR 2 Hotline an: (0800) 11 77 220.

an: (0800) 11 77 220. Nutzt das Mail-Formular auf unserer Internetseite (sichtbar vom 30.12.21, 18 Uhr, bis 31.12.19, 18 Uhr).

Damit ihr nicht lange auf euren Song warten müsst, sammeln wir die Wünsche erst ab dem 30. Dezember, 18 Uhr, ein. Und dann: Radio laut für den "NDR 2 Hitmix XXL", viel Spaß mit euren Wunschhits und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 31.12.2021 | 08:00 Uhr