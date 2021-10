Sendedatum: 09.10.2021 06:00 Uhr NDR 2 Hit-Mix XXL - Die 90er

Die 90er, das waren bunte Plastikschnuller, Plateau-Sneaker und Tamagotchi - und natürlich das Jahrzehnt der Boybands und Girlgroups. In den Diskotheken wurde zu Eurodance, R'n'B und Techno getanzt, auf den Partys zu Grunge, Acid Jazz und Britpop gefeiert - und im Fernsehen liefen "Der Prinz von Bel-Air", "Friends" und "Die Nanny".

Kassetten, CD’s, die ersten Handys und der Geruch von Impuls Deo oder "My Melody“ gehörten ebenso zu den 90ern wie Buffalos, Tamagotchis, die Bravo oder der Office-Assistent Karl Klammer. Das alles und noch viel mehr macht die 90er so unvergesslich. Wie gern viele die alten Zeiten Revue passieren lassen, zeigen Gruppen in sozialen Netzwerken, wie etwa auf Facebook. Dort schwelgen tausende User auf Themenseiten wie "Wir Kinder der 70er und 80er Jahre" oder "Die 90er! Wisst ihr noch.....?" in nostalgischen Erinnerungen.

Deshalb widmen wir im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR“ uns der Musik der 90er Jahre.

"Wünsch Dir Deinen NDR": Ihr 90er-Wunschhit im NDR 2 Hit-Mix XXL

Wünschen Sie sich die besten Songs der 90er im NDR 2 Hit-Mix-XXL! Am Samstag, 9. Oktober 2021, spielen wir zwischen 6 und 18 Uhr Ihre Lieblingssongs aus diesem Jahrzehnt - querbeet. Schicken Sie uns eine Nachricht, zum Beispiel mit dem Messenger hier in der NDR 2 App, oder nutzen Sie das Formular!

In dem Formular unten auf dieser Seite können Sie uns Ihren Wunsch mitteilen. Wenn wir Sie zurückrufen dürfen, nennen Sie uns bitte auch Ihre Telefonnummer.

Wir wünschen viel Spaß mit Britney Spears, den Backstreet Boys, den Spice Girls und, und, und... !

Schicken Sie uns Ihre Musikwünsche

Ihr Musikwunsch Titel und Interpret Ihres Wunschhits: * Warum wünschen Sie sich diesen Song? Was verbinden Sie damit?: * Ihre Daten: Name, Vorname: * Telefonnummer: * Wohnort, ggf. Stadtteil: * Einverständniserklärung Sind Sie mit der Nennung im Programm von NDR 2 einverstanden?: * Ich bin damit einverstanden, dass mein Musikwunsch in der Sendung zusammen mit meinem Namen erwähnt wird. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 09.10.2021 | 06:00 Uhr