Sendedatum: 08.11.2022 20:00 Uhr stars@ndr2 mit Max Giesinger - das Video

Endlich wieder ein Foyerkonzert im NDR Radiohaus am Hamburger Rothenbaum! In lauschiger Atmosphäre hat Max Giesinger am 8. November für seine Fans unplugged gesungen! Nicht dabei gewesen? Kein Problem! Ihr könnt das Konzert hier für 30 Tage als Video nochmal anschauen. Viel Spaß dabei!

