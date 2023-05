Wincent Weiss live ab 19 Uhr bei stars@ndr2 - Songs & Stories Sendedatum: 15.05.2023 19:00 Uhr "Ey, da müsste Musik sein", sang Wincent Weiss im Frühjahr 2016 - seitdem vergeht kein Tag ohne seine Songs im Radio. Heute ist es soweit! Erlebt den Singer-Songwriter aus dem Norden hautnah oder ab 19 Uhr bei uns im Livestream!

"Irgendwo ankommen" heißt sein nagelneues Album - wir wissen genau, wo Wincent Weiss ankommt: Bei uns! Am 15. Mai spielt er im Rolf-Liebermann-Studio auf dem NDR Gelände am Hamburger Rothenbaum ein intimes Konzert in unserer Reihe "stars@ndr2 - Songs & Stories".

Was ist "stars@ndr2 - Songs & Stories"? Bei der neuen Reihe "stars@ndr2 - Songs & Stories" spielen beliebte NDR 2 Künstler*innen ein kleines, exklusives Konzert für unsere Hörer*innen und erzählen zwischen den Songs etwas über sich und zur Musik.

Ihr findet, dass der sympathische Eutiner tolle Musik macht? Und auch noch verdammt gut aussieht? Ihr wollt wissen, ob Wincent Weiss die besten Songs beim Motorrad fahren einfallen, warum seine Mutter eine der wichtigsten Frauen in seinem Leben ist und wie das war, damals als Kandidat bei DSDS? Dann seid ihr bei stars@ndr2 Songs & Stories genau richtig! Tickets gab es ausschließlich bei uns im Programm zu gewinnen. Für alle, die nicht dabei sein können, gibt es hier den Livestream ab 19 Uhr.

Wincent Weiss live ab 19 Uhr bei stars@ndr2 - Songs & Stories Der norddeutsche Singer & Songwriter spielt seine Klassiker, sein neues Album und erzählt die Geschichten dazu! Besonderheit: Einlass ab 18.00 Uhr Hinweis: Im Umfeld des NDR Geländes am Rothenbaum gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Wir raten den Gewinner*innen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns zu kommen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 15.05.2023 | 19:00 Uhr