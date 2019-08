Stand: 10.08.2019 23:25 Uhr

stars@ndr2: 36.000 Fans feiern in Wolfenbüttel

Bereits im vergangenen Jahr stand fest: NDR 2 kommt 2019 erneut nach Wolfenbüttel. Heute war es endlich soweit und NDR 2 machte mit seinem Open Air Station auf dem Campus Ostfalia. 36.000 Zuschauer feierten zusammen mit den Moderatoren Jens Mahrhold und Ilka Petersen die große stars@ndr2-Party.

Mark Forster: Pop-Musik mit Herz

Mark Forster ist einer der erfolgreichsten deutschen Solo-Künstler. Sowohl "Bauch und Kopf" als auch das Nachfolgealbum "TAPE" wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet und stand länger als zwei Jahre in den deutschen Charts. Mit "Au Revoir" sang er sich vor fünf Jahren in die oberste Etage der deutschsprachigen Pop-Musik. "Flash mich", "Stimme", "Wir sind groß" und "Chöre" wurden zu weiteren Hits. Ende vergangenen Jahres erschien mit "LIEBE" das aktuelle Album des 35-Jährigen, der Brille und Baseballcap zu seinen Markenzeichen machte.

Video 01:38 Stimmungscheck in Wolfenbüttel Ilka Petersen und Jens Mahrhold sind unterwegs: Wie ist die Stimmung beim stars@ndr2 in Wolfenbüttel? Wer kommt hier alles hin? Und was macht das Mädchen mit dem Glitzer?! Video (01:38 min)

NDR 2 Livesendung erleben: Radio zum Anfassen!

Drei Stunden live aus Wolfenbüttel: NDR 2 sendete heute ab 9.00 Uhr direkt aus der Langen Herzogstraße. Damit stimmte das Radioprogramm auf das Open-Air-Event "stars@ndr2 - live in Wolfenbüttel" am Nachmittag ein. Am NDR 2 Showtruck erwarteten die Moderatoren Ilka Petersen und Jens Mahrhold die Besucherinnen und Besucher.

Natürlich drehte sich hier alles um das anstehende Festival mit Backstageeinblicken und Hintergrundinfos. Und das Beste daran: Auch Künstler statteten dem Showtruck bereits einen Besuch ab. Mark Forster und ELI haben den Moderatoren Interviews gegeben und akustische Versionen ihrer Songs gespielt. Stadtrat Thorsten Drahn kam ebenfalls für ein Gespräch auf den Showtruck. Die Menschen vor Ort waren aber nicht nur den Künstlern nahe und erleben Radio zum Anfassen, sie können auch Teil der dreistündigen Live-Sendung werden und bei einem Quiz begehrte Konzerttickets gewinnen.

Petersen & Marhold senden live vom Markplatz Wolfenbüttel























Die NDR 2 Kinderwelt seit 15.00 Uhr

stars@ndr2 ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben dem Unterhaltungsprogramm gibt es die 300 Quadratmeter große NDR 2 Kinderwelt mit vielen Attraktionen zum Ausprobieren und Mitmachen - mit professionellem Kinderschminken, einer Expo-Kugelwelt, dem Quartertramp Bungee-Trampolin und zahlreichen Spielutensilien. Ein geschultes Team betreut die Kleinen. Für die ganz Kleinen gibt es die Babylounge mit Wickelstation.

Die NDR 2 Event-Reihe "stars@ndr2 - live" feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen: Die erste "stars@ndr2 - live"-Veranstaltung fand im August 2009 in Büsum statt. Mittlerweile gehören die Festivaltage zu den Open-Air-Konzerthighlights in Norddeutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 10.08.2019 | 15:00 Uhr