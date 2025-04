Gewinnt Tickets für das NDR 2 Plaza Festival 2025

Sendedatum: 07.04.2025 06:00 Uhr

Am 6. Juni findet auf der Expo Plaza in Hannover das NDR 2 Plaza Festival statt - auch in diesem Jahr mit einem großartigen Line-Up. Mit der NDR 2 Summ-Challenge gewinnt ihr bei uns Karten!