"The Weeknd" in Hamburg: Unglaubliche Show des Weltstars

Superlative: Dieses Wort trifft es wohl ziemlich gut, wenn es um "The Weeknd" geht. Sein Song "Blinding Lights" ist der meistgestreamte der Welt, es gibt kaum einen Award, den er noch nicht bekommen hat und er macht auf seiner Tour gerade Stadien bis zum Rand voll.

So auch gestern das Hamburger Volksparkstadion. Warm-Up, was bei jeder Menge Wind und 18 Grad auch echt Not tat, gab es von den Musikproduzenten Mike Dean und Kaytranada, welchen beide schon mit „The Weeknd“ Songs veröffentlicht haben.

Um 21 Uhr kam dann endlich der Mann des Abends auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Ein Großteil der New Yorker Skyline, ausgeschnitten aus Metall und in der Spitze um die 15 Meter hoch lässt auch den Weltstar aus Toronto erstmal klein aussehen. Und wenn das noch nicht genug wäre, trennt ein Laufsteg mit einer sich drehenden silbernen Figur in der Mitte und einem riesigen Mond am Ende die Arena.

„Take My Breath Away“: Das hat er geschafft. In einem fulminanten Intro mit 30 ganz in weiß gekleideten Tänzerinnen, die den Mond „beschwörten“, performt er mit einer silbernen Maske, passend zur Skyline, seinen Hit. Bei Song Zwei sitzt schon keiner mehr, spätestens bei seinem vierten Song „Can’t Feel My Face“ schreit das ganze Stadion. Dann fackelt er zu „The Hills“ einfach mal die ganze Skyline ab. Gigantische Flammenwerfer und Nebelschwaden schaffen die Illusion, als würde die ganze Kulisse brennen. Die Menge rastet aus.

Als dann nach knapp einer Stunde die verchromte Maske fiel und aus The Weeknd ein bisschen mehr Abel Tesfaye, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, wurde, gab es nochmal ein Geschrei, das man mindestens bis zur Elbe hätte hören müssen. Sein Künstlernamen will Tesfaye übrigens an den Nagel hängen. „Ich versuche definitiv, diese Haut abzulegen und neu geboren zu werden“, sagte er in einem Interview.

Weitere Highlights des Konzerts:



Der „Sternenhimmel“ in den man blickte, als bei „I Feel It Coming“ fast alle Handlichter angingen

Der Refrain von „Save your Tears“ war das Stimmgewaltigste, das ich persönlich erlebt habe. Tesfaye hat das Publikum aufgeheizt und das ganze Stadion hat gesungen.

Das Beste kam zum Schluss: Seine Megahits „Blinding Lights“ und schließlich „Moth To A Flame“ beenden das Konzert. Wir sagen Danke für einen unglaublichen Abend und sind stolz, dass wir das Konzert zusammen mit N-JOY präsentieren durften.