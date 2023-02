Sendedatum: 02.02.2023 06:00 Uhr Robbie Williams: Ein Entertainer in Hamburg - und wie!

Es war das erste Konzert von dreien in Hamburg: Am 1. Februar hat Superstar Robbie Williams in der ausverkauften Hamburger Arena alle Register gezogen. Auf seiner "XXV Tour 2023" feiert er 25 Jahre Solokarriere mit einem wahren Feuerwerk an Hits, aber auch mit vielen nachdenklichen Tönen. Das Publikum? Restlos begeistert. Hier gibt es die Bilder!

