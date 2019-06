Sendedatum: 14.06.2019 20:00 Uhr

Phil Collins: Er kann es noch!

Einer der erfolgreichsten und wichtigsten britischen Musiker ist zurück auf den Bühnen Europas: Phil Collins ist auf "Still Not Dead Yet Live“-Stadiontour! Mit rund 100 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen weltweiten Nummer-1-Alben und Hits, als Frontmann von Genesis und als erfolgreicher Solokünstler ist er eine absolute Legende der Musikgeschichte. Am 14. Juni trat der 68-Jährige in Hannover auf - meist sitzend, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat angesichts eines wahren Hitfeuerwerks einer der Musiklegende. Am Sonnabend gibt es ein Zusatzkonzert in der HDI-Arena.

Phil Collins in Hannover - die Highlights

















Er ist wieder da!

Jahrelang hatte sich Collins wegen persönlicher und gesundheitlicher Probleme aus dem Musik- und Tourneegeschäft zurückgezogen. Jetzt hat er seine Leidenschaft für die Musik und Live-Auftritte wiederentdeckt: "Es ist an der Zeit alles noch einmal zu machen und ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich einfach richtig an."

Weitere Informationen Besucher bei Phil Collins in Hannover Am 14. Juni hat Phil Collins das erste von zwei Open Airs in Hannover gespielt - und seine Fans im Stadion begeistert. Hier sind die Besucherbilder. mehr 17 Bilder Phil Collins - Aufstieg eines Weltstars Mit einer Trommel fing alles an - dann ging es zunächst als Schlagzeuger der Band Genesis, später auch als Sänger steil nach oben. Nach einer Auszeit meldet sich Phil Collins 2017 zurück. Bildergalerie

NDR 2 freut sich, die einzigen Konzerte im Norden präsentieren zu dürfen - am 14. Juni 2019 im Stadion in Hannover sowie das Zusatzkonzert am 15. Juni. Als Special-Guest ist bei beiden Shows Sheryl Crow dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 14.06.2019 | 20:00 Uhr