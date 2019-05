Stand: 22.05.2019 14:42 Uhr

NDR 2 Plaza Festival in Hannover gestartet

Das NDR 2 Plaza Festival steht für ein starkes Line-up - und das ist auch 2019 so: US-Superstar Lenny Kravitz wird heute auf dem Messegelände in Hannover auf der Bühne stehen. Zudem sind noch Rea Garvey und Lukas Graham dabei. LEA, die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder und die Rockband BenjRose sind bereits aufgetreten.

Moderiert wird das NDR 2 Plaza Festival 2019 wie im vergangenen Jahr von Holger Ponik & Jens Mahrhold. Überhaupt wird die Expo-Plaza in Hannover am letzten Mai-Wochenende zum größten Festivalgelände Norddeutschlands: Nach dem NDR 2 Plaza-Festival steigt am Samstag die N-JOY Starshow.

Lenny Kravitz (Auftrittszeit: ca. 22.00 Uhr)

Mit "Raise Vibration" ist am 7. September das nunmehr elfte Studio-Album von Lenny Kravitz erschienen. Die Songs darauf seien regelrecht aus ihm herausgeströmt, sagt der aus Brooklyn stammende Sänger und Multiinstrumentalist. Natürlich zelebriert er auch hier den für ihn typischen Vintage-Sound, wie schon die Vorab-Single "Low" zeigte. Mit Songs wie "It Ain’t Over ‘Til It’s Over", "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "Again" und "I’ll Be Waiting" landete er in den vergangenen Jahren riesige internationale Hits. Insgesamt verkaufte er bisher mehr als 23 Millionen Tonträger.

Rea Garvey (Auftrittszeit: ca. 20.15 Uhr)

Schon vor seiner Solo-Karriere gehörte Rea Garveys Stimme zu den populärsten Deutschlands: Als Sänger von Reamonn feierte er Hits wie "Supergirl", "Alright" und "Tonight".

Der Schritt vom Bandprojekt zum Solokkünstler hatte Rea Garvey bereits mit seinem ersten Solo-Album "Can’t Stand The Silence" erfolgreich vollzogen. Im März 2018 erschien mit "Neon" sein viertes Solo-Album. "Neon" enterte, wie auch die drei Vorgängeralben, umgehend die Top Ten der deutschen Charts und stieg bis auf Platz zwei. Die aktuellen Singles "Hometown", "Kiss Me", "Beautiful Life" und "Is It Love?" wurden zu Radio-Hits. Im kommenden Jahr geht der gebürtige Ire auf Sommertour und steht im Line-Up ausgewählter Festivals - so auch beim NDR 2 Plaza Festival 2019.

Lukas Graham (Auftrittszeit: ca. 18.30 Uhr)

Mit dem "Blue Album" schaffte Lukas Graham vor drei Jahren den internationalen Durchbruch. Sein Song "7 Years" verkaufte sich weltweit mehr als 20 Millionen Mal, wurde zum Nummer-Eins-Hit in 13 Ländern, erhielt allein in den USA eine sechsfache Platin-Auszeichnung und wurde gleich dreim al für den Grammy nominiert. Ende Oktober veröffentlichte der 30-jährige Däne das "Purple Album", auf dem er seine kraftvolle Kombination aus Soul, Pop und Funk weiterentwickelt. Das Video zur vorab veröffentlichten Single "Love Someone" hat bereits mehr als 50 Millionen Aufrufe auf YouTube. Im Januar startet seine kommende Welttour, die ihn im Februar und März zunächst durch die USA führt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 24.05.2019 | 15:00 Uhr