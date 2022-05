Starker Auftakt beim NDR 2 Plaza Festival Sendedatum: 27.05.2022 15:00 Uhr Endlich wieder Festival auf der Expo Plaza - mit großartigem Line-Up! Stefanie Heinzmann hat die Party eröffnet. Feiert noch mit Johannes Oerding, Rea Garvey, Wincent Weiss, Joris und Calum Scott!

Joris überzeugt beim Heimspiel

Auch Niedersachse Joris überzeugt mit einem fetten Auftritt auf der Expo Plaza - abwechslungsreich, stimmungsvoll und absolut überzeugend.

Stürmischer Auftakt mit Stefanie Heinzmann

Stefanie Heinzmann durfte das Festival in Hannover eröffnen. Schon im Alter von 19 Jahren landete sie mit dem Song "My Man Is A Mean Man" einen Hit - und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere.

Das weitere Programm

Johannes Oerding ist hierzulande einer der aktuell erfolgreichsten Solo-Künstler. Dass er für die ganz große Bühne gemacht ist, hat er schon des Öfteren bewiesen. Sein Durchbruch gelang ihm bereits 2013 mit dem Album "Für immer ab jetzt". Die Folgealben "Alles brennt" und "Kreise", das ganze 63 Wochen in den deutschen Charts stand, erhielten Platin-Auszeichnungen. Die Tour zu seinem neuesten Album "Konturen" musste mehrfach verschoben und schließlich abgesagt werden. Umso mehr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher des NDR 2 Plaza Festivals auf einen packenden Auftritt freuen.

Auftrittszeiten beim NDR 2 Plaza Festival 2022 ca. 17.15 Uhr: Calum Scott

ca. 18.45 Uhr: Wincent Weiss

ca. 20.15 Uhr: Rea Garvey

ca. 22.00 Uhr: Johannes Oerding



(Änderungen bei den Auftrittszeiten und der Reihenfolge vorbehalten.)

Auch Rea Garvey kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere verweisen. Fünf Solo-Alben - darunter sein aktuelles "Hy Brasil“ - mit Hits wie "Can’t Stand The Silence", "Colour Me In", "Can’t Say No", "Is It Love?" und "The One" veröffentlichte er in den vergangenen zehn Jahren. Doch bereits vor seiner Solo-Karriere feierte er mit der Band Reamonn Hits wie "Supergirl", "Alright" und "Tonight".

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Wincent Weiss das Nummer-Eins-Album "Vielleicht irgendwann" mit den Hits "Wer wenn nicht wir" und "Die guten Zeiten", auf dem er von Johannes Oerding unterstützt wird. Bereits 2016 wurde er mit dem Song "Musik sein" zum Shootingstar des Jahres. Kurze Zeit später gewann er den MTV Europe Music Award in der Kategorie "Best German Act". Seine Alben "Irgendwas gegen die Stille" und "Irgendwie anders" wurden mit Gold ausgezeichnet.

Aus Kingston upon Hull nach Hannover kommt der Brite Calum Scott. Sein musikalischer Mix aus Pop, Soul und Gospel-Elementen ist besonders deutlich in dem Song "Rise" von seinem noch in diesem Jahr erscheinenden zweiten Album zu hören. Mit einer ergreifenden Version von Robyns "Dancing On My Own" gelang ihm vor sechs Jahren der internationale Durchbruch. Sein Debüt-Album "Only Human" stieg bis aus Platz vier der britischen Charts.

Dreimal ist - Plaza-Recht!

Eigentlich wollten wir das 20-jährige Jubiläum des NDR 2 Plaza Festivals groß mit Euch feiern - doch wegen der Corona-Pandemie konnte daraus Ende Mai 2020 nichts werden, auch nicht am Ersatztermin 28. Mai 2021. Aber im dritten Anlauf geht es jetzt los.

Dazu zwei wichtige Hinweise:

1. Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer ein Ticket für die ursprünglich geplanten Festivals 2020/2021 hat, kann es behalten und 2022 nutzen. Ihr habt noch keine Karte? Tickets für den jeweiligen Festivaltag gibt es jetzt für 43 Euro plus Gebühren im Vorverkauf. Es gibt noch Karten an der Tageskasse (vor dem Eingang Ost an der U-Bahn-Station).

2. Mögliche Corona-Einschränkungen: Das geltende Infektionsschutzgesetz sieht keine Einschränkungen oder Masken- bzw. Abstandspflichten mehr vor. Der Veranstalter Hannover Concerts dazu:

"Wir bitten alle Besucher*innen mit dem Wegfall der Verordnungs-Maßnahmen verantwortungsvoll umzugehen. Bitte achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen. Auch wenn keine Pflicht mehr besteht, empfehlen wir dringend das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln und auch das Tragen einer Maske. Nur durch ein umsichtiges und eigenverantwortliches Miteinander leisten Sie einen Beitrag zum Allgemeinwohl und wir können alle wieder gemeinsam langfristig Live-Erlebnisse genießen."



Viel zu lange her: NDR 2 Plaza Festival 2019

25.000 Zuschauer feierten, tanzten und sangen auf dem Plaza Festival 2019 bei den Auftritten von international renommierten Musikern wie Lenny Kravitz, Rea Garvey und Lukas Graham. LEA, die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder und die Rockband BenjRose überzeugten zudem mit dynamischen Tanzeinlagen, emotionalen Balladen und eingängigen Songs.

Starker Auftakt beim NDR 2 Plaza Festival Endlich wieder Open-Air-Feeling! Stefanie Heinzmann und Joris haben das Festival in Hannover mit viel Spielfreude eröffnet.

Rollstuhlfahrer/innen können unter der Telefonnummer 0511 / 12 12 33 33 Karten gegen Vorlage des Behindertenausweises (per Fax) erwerben. Eine Begleitperson ist in diesem Fall kostenfrei. Die Karten sind nur unter oben genannter Telefonnummer erhältlich.



*Je nach Art der Ticketbestellung (VVK-Stelle, Telefon, Internet) können zusätzliche Gebühren für Bearbeitung und Versand hinzukommen. Der NDR hat hierauf keinen Einfluss.



Alle Infos bei der kostenfreien NDR 2 Serviceline (kein Kartenverkauf) unter der Rufnummer 0800 11 77 220.

