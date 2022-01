Stand: 23.08.2018 15:00 Uhr Fragen und Antworten zum NDR 2 Papenburg Festival

Wann geht es los?

Einlass ist ab 13.00 Uhr. Das Programm auf der Bühne startet ab 15 Uhr. Voraussichtliches Ende circa 0.00 Uhr. Änderungen sind vorbehalten.

Sicherheit

Safety first! Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen bitten wir Sie, rechtzeitig zum Festival anzureisen und somit längere Wartezeiten beim Einlass (Bodycheck, Taschenkontrollen) zu verhindern. Beschränken Sie sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel, Portemonnaie etc. und verzichten Sie auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke (bis maximal DIN A3 Format). Dies erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit und beschleunigt das Einlassverfahren.

Was ist erlaubt?



Taschen/Handtaschen/Rucksäcke bis maximal DIN A3 Format

NUR Tetrapacks (ausschl. alkoholfrei) bis 0,3 l pro Person/Rucksack/Tasche.

vor Ort gibt es ein ausreichendes Angebot an Speisen. Ein kleiner Snack ist erlaubt (z.B. Müsliriegel).

Was ist NICHT erlaubt?

professionelle Foto-/Video-Kameras

Audio-/Videorekorder

Regenschirme

Speisen in Verpackungen

Nietengürtel, Ketten (auch an Brieftaschen)

GoPro-Kameras und Selfie Sticks

Glas, Dosen, Plastikkanister Sprühfarbe etc.

Waffen aller Art

Pyrotechnische Gegenstände, Feuerwerkskörper etc.

Gashörner

Laserpointer

Stöcke oder Stangen für Banner

Fahrräder, Helme, Kinderwagen

Klappstühle und Campinghocker

Inline-Skates, Rollschuhe, Skateboards

Tiere

Zugang

Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt.

Kein Wiedereinlass! Die Eintrittskarte verfällt mit Verlassen des Geländes.

Es wird keine Tageskasse am Veranstaltungsgelände geben.

Besondere Bereiche/Zugänge auf dem Veranstaltungsgelände



Es gibt keinen gesondert getrennten 1. Bereich vor der Bühne.

Es gibt einen Rollstuhlfahrer-Bereich, für den spezielle Rollstuhlfahrer-Tickets erworben werden müssen. Dies geht, bis das Platzangebot ausgeschöpft ist, unter der Telefonnummer: 0511/1212 3333.

Andere "Sonder-Bereiche" gibt es nicht.

Es gibt ausschließlich Stehplätze auf dem Eventgelände. Sitzgelegenheiten wie Klapphocker, etc. dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgeführt werden.

Der barrierefreie Eingang befindet sich am Haupteingang zur Meyer Werft.

Parkplätze

Festivalbesucher, die mit dem Auto aus Richtung Papenburg anreisen, können die Parkplätze bei der Meyer-Werft und in Vellage an der Rheiderlandstraße nutzen. Für Busse werden separate Stellmöglichkeiten im Industriegebiet ausgewiesen. Für Schwerbehinderte, die im Besitz eines blauen Parkausweises sind, werden in der Nähe des Festivalgeländes Sonderparkplätze eingerichtet. Darüber hinaus gibt es gesonderte Parkmöglichkeiten für Wohnwagen/Wohnmobile - Details entnehmen Sie bitte der Übersichtskarte (PDF-Datei zum Download)!

Shuttle-Service

Vom Papenburger Marktplatz und vom Bahnhof aus gibt es einen Shuttle-Bus zum Festivalgelände. Eine weitere Park-&-Ride-Möglichkeit besteht aus Aschendorf. Der Bus startet hier hinter dem Geschäft "Schuh Klahsen". Die Hinfahrt ist jeweils ab ca. 12.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr, die Rückfahrt ab ca. 20.00 Uhr bis etwa um Mitternacht.

Straßensperrung

Die Rheiderlandstraße am Festivalgelände bei der Werft ist ab Freitag, 31. August, 14.30 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Aus Richtung Autobahn 31 kommend wird der Verkehr auf ostfriesischer Seite über Stapelmoor, Rhede und Aschendorf umgeleitet. Auf der Papenburger Seite erfolgt die Umleitung ab der B 70 über Aschendorf und Rhede und dann direkt weiter zur Autobahn. Die Sperrung wird am Sonntag in den Morgenstunden aufgehoben.

