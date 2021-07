Sendedatum: 12.07.2021 08:00 Uhr Tickets für Rea Garvey gewinnen!

Aktuelles Gewinnspiel in der NDR 2 App: Tickets für die Konzerte von Rea Garvey im Norden gewinnen!

Wir verlosen Tickets für Rea Garvey in Flensburg, Kiel (30. Oktober 2021), Hamburg, Hannover und Rostock! Am 29. Oktober startet der irische Sänger und Chartstürmer in der Flens-Arena in Flensburg seine Tour im Norden. Fans können sich auf ein besonderes Erlebnis freuen. Neben seinen neuen Songs aus seinem neuen Album "Hy Brasil" wird der Singer-Songwriter auch Klassiker und Hits wie "Supergirl“ und "Is It Love?" performen.

Sie können auch mit dem Formular auf dieser Seite teilnehmen. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Flensburg (29.10.), Hamburg (23.1.), Hannover (26.1.) oder Rostock (29.1.): Für welches Konzert möchten Sie gewinnen?:

