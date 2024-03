App zur NDR 2 Plaza!

Wir feiern mit euch das Update unserer App und verlosen Tickets für das NDR 2 Plaza Festival mit Bryan Adams, James Arthur, Clueso und mehr!

Die neue NDR 2 App sieht richtig gut aus! Wir haben sie auf Hochglanz poliert und aufgeräumt. Jetzt seid ihr noch näher dran an unserem Programm und unseren Moderator*innen! Guckt euch aktuelle Stories aus der Redaktion an, schaut hinter die Kulissen, seht die Stars beim Besuch im Funkhaus... Dazu natürlich der direkte Draht ins Studio mit dem NDR 2 Messenger für eure (Sprach-)Nachrichten. Und das aktuelle NDR 2 Programm mit einem Klick für unterwegs - der Livestream inklusive Titelrecherche. Dazu gibt es starke Extras - NDR 2 Podcasts, Verkehr, Wetter, Gewinnspiele und die wichtigsten norddeutschen News.

Jetzt mit der neuen NDR 2 App gewinnen!

Das alles wollen wir mit euch feiern und schenken euch Tickets für unser NDR 2 Plaza Festival am 01. Juni 2024 in Hannover! Mit dabei sind Bryan Adams, James Arthur, Clueso, ClockClock & Alle Farben!

Was müsst ihr machen, um die Tickets zu gewinnen?

Ladet euch das Update unser NDR 2 App runter und guckt aufmerksam die Videos, die sich auf der Story-Seite befinden. Unsere Moderator*innen fragen im NDR 2 Morgen und NDR Nachmittag nach Dingen, die in den Videos passiert sind. Wisst ihr die Antwort? Dann ruft uns unter 01375 – 95 10 95 (14 Cent pro Anruf) an und gewinnt mit etwas Glück täglich 2x 2 Tickets für das NDR 2 Plaza Festival.

Gewinnspielzeitraum ist der 11. bis 21. März 2024. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Und wenn euch das noch nicht reicht: Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen verlosen wir ausschließlich in der neuen NDR 2 App vier Übernachtungen in einer Schloss-Suite für zwei Personen! Also jetzt NDR 2 App updaten!