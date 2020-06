Werder braucht fast schon ein Wunder

NDR 2 - 20.06.2020 Autor/in: Wittke, Fabian

Nach dem 1:3 in Mainz stehen an der Weser die Zeichen auf Abstieg. Oder gewinnt Union Berlin am letzten Spieltag gegen Düsseldorf und Werder gegen Köln?