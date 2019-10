Kamke: Große Vorfreude auf Turnier in Hamburg

NDR 2 - 17.10.2019 14:01 Uhr Autor/in: Perlebach, Thomas

Tennisprofi Tobias Kamke schlägt normalerweise am Rothenbaum auf. In der kommenden Woche ist er beim deutlich kleineren Challenger-Turnier in Hamburg am Start.