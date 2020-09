Handball-Frauen starten in eine ungewisse Zukunft

NDR 2 - 02.09.2020 14:25 Uhr Autor/in: Thomas Koos

Vor sechs Monaten gab es die letzten Handball-Spiele. Während die Männer in der Bundesliga erst in knapp einem Monat loslegen, starten die Frauen am Wochenende mit den drei Nordclubs.