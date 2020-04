#14 Geld regiert den Sport

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 18.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Wittke, Cassalette

Sportbereiche kämpfen um ihre finanzielle Zukunft. Der Reitsport springt höher, als ihm lieb ist. Marathoni Gabius nutzt die Zeit, DHB-Gislason coacht derweil den Garten.