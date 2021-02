Monika Walden

Sternzeichen: Wassermann.

Geboren in: Hannover.

Berufswunsch als Kind: Sängerin, als 17-Jährige aber fasste ich dann den Entschluss, Journalistin zu werden.

Warum dann doch Radio? Ist ja auch was für die Stimme und die Sinne.

Mein Lieblingsmusiker / Band: Ich liebe Musik! Rock, Pop, Soul, Chansons – eigentlich ist alles dabei: Sammy Davis Jr. "Mr. Bojangles", Pink Floyd "Wish you were here", Elvis Presley "Always on my mind", Led Zeppelin "Stairway to heaven", Deep Purple "Child in time", Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", Charles Trenet "La Mer", Moody Blues "Nights in White Satin", Simple Minds "Belfast Child", Peter Gabriel & Kate Bush "Don't give up", Adel Tawil "Weinen", Ed Sheeran "Perfect", Adele "Hello" oder Billie Eilish "I love you"… es gibt so unglaublich viele wunderbare Songs.

Mein Lieblingsbuch: Es gibt auch unglaublich viele wunderbare Bücher. Der "Kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry gehört für mich dazu oder auch "Das Parfüm" von Patrick Süskind oder "Der Schatten des Windes" von Carlos Ruiz Zafón und viele andere…

Mein Lieblingsspeise: Spargel & Suppen. Eine heiße Suppe wärmt Körper & Seele.

Mein Lieblingsgetränk: Kaffee! Und frisch gepresster Orangensaft.

Mein Lieblingsort im Norden: Meine Geburtsstadt Hannover, die Nordsee- & Ostseeküste (hier ganz besonders die Insel Rügen) das Steinhuder Meer, das schnucklige Goslar am Harz oder das schöne Wendland. Es gibt hier im Norden so unzählig viele tolle Gegenden z.B. auch in Ostfriesland, im Emsland oder im Weserbergland. Die habe ich fast alle kennengelernt, als ich jahrelang mit dem Infomobil von NDR1 Niedersachsen durchs Land gefahren bin.

Meine Vorlieben, Macken und Marotten: Wenn ich Urlaub habe, genieße ich regelrecht die Muße!

Das bringt mich auf die Palme: Meine eigene Ungeduld. Ich arbeite aber daran ... ;)

Das macht mich glücklich: Mit meinem Mann am Meer zu sein, früher mit unserem Mops Emilia, die das Radio- & Fernsehpublikum durch Auftritte bei DAS und bei Bingo und sogar bei NDR 1 Niedersachsen kennengelernt hat. Sie trat im Januar 2019 kurz vor ihrem 15. Geburtstag ihre letzte Reise an. Mit Emilia & unserer süßen Mopshündin Anouk im Herzen begleitet uns heute Shunya, ein liebenswerter Tibet Spaniel durchs Leben und macht uns glücklich.

Lebensmotto: Lebe, lache, liebe!

