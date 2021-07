Heike Klimmek

Mein Sternzeichen: Wassermann durch und durch.

Geboren in: Neustadt am Rübenberge.

Als Kind wollte ich sein wie: ... meine große Schwester. Sie hatte immer schönere Klamotten und viel coolere Freunde.

Mein Lieblingsessen: Alles was meine Mama kocht! Bei ihr schmeckt einfach alles super lecker!

Mein Markenzeichen: Ich lache viel und sehr laut!

Mein liebstes Urlaubsland: Es ist überall toll mit den richtigen Menschen.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: Kenny Rogers und Dolly Parton mit "Island In The Stream", bei allem von den Beginnern und wenn Peter Alexander läuft "Die kleine Kneipe" läuft (da haben meine Eltern immer zu in der Küche getanzt).

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Ein Selfie mit der Queen und mal eine ganze Woche Weihnachten feiern. Ich liebe Weihnachten. Die Weihnachtszeit beginnt bei mir spätestens schon im September!

Warum ich Radio mache: Weil ich mich - kurz bevor ich Lehrerin geworden bin - doch noch umentschieden habe. Und darüber freue ich mich jeden Tag.

Ich mag: besonders gern Königshäuser, alles was Punkte hat, Hunde - aber am allermeisten mag ich den Mann an meiner Seite.

Das bringt mich auf die Palme: Da würde ich nie rauf wollen! Ich habe Höhenangst!

Hobbys: absolut Backen, meinen Balkon begrünen und singen! Ich singe immer sehr gerne überall, meistens nur leider falsch.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin: dann finden Sie mich… in meiner Heimat Wunstorf, unterwegs mit dem Rad oder in einer Gärtnerei!

Motto: Kein Käsekuchen ist auch keine Lösung!

Ich bin... immer gut gelaunt und wünsche mir viel Menschen, die einem mal zurück lächeln.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Heiki (machen trotzdem alle)

Was bei mir Immer im Kühlschrank steht: Gewürzgurken und kleine Wiener!

Wie ich mich morgens wecken lasse: mit einem Kuss von meinem Liebsten.

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): auf dem Nachttisch definitiv Ohropax und unterm Bett wohl Staub!