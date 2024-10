Stand: 30.10.2024 11:02 Uhr Ihr Tageshoroskop für Mittwoch, 30. Oktober 2024

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Sie haben genug um die Ohren. Kein Grund also, auf jede nebensächliche Anfrage sofort zu reagieren.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Bewahren Sie einen kühlen Kopf, wenn man Sie umwirbt. Man erwartet mehr als Sie ahnen.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Bleiben Sie gelassen, wenn ein Ergebnis nicht ganz dem entspricht, was Sie sich erhofft hatten. Das war doch abzusehen!

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Ein etwas unruhiger Tag. Akzeptieren Sie, dass die Dinge nicht immer einen gradlinigen Verlauf nehmen.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Machen Sie es anderen nicht zu leicht: Nur konsequentes Vorgehen bringt Sie letztendlich weiter.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Was Sie erreichen wollen, zählt. Aber nicht so sehr, dass Sie wegen eines kleinen Misserfolges an sich zweifeln müssten.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Schnelle Ergebnisse drängen sich nicht gerade auf. Doch das liegt an der Sache und nicht an Ihnen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Vermeiden Sie übertriebene Selbstkritik. Eine schlechte Tageskondition sagt nichts über Ihr Potenzial aus.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Es fällt Ihnen schwer, mit den Reaktionen anderer umzugehen. Die Dinge lösen sich aber schon bald.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Was Ihnen morgens noch unlösbar erscheint, gibt Ihnen nachmittags bereits Anlass zu einem Lächeln.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Auch wenn Sie im Recht sind, sollten Sie lieber davon absehen, andere vor den Kopf zu stoßen.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Jetzt können Sie die Dinge voranbringen, die Ihnen wichtig sind, und haben auch noch Freude daran.

