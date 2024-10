Stand: 04.10.2024 09:05 Uhr Ihr Tageshoroskop für Freitag, 4. Oktober 2024

Widder, 21. März bis 20. April

Beschränken Sie sich auf das Wesentliche! Sie müssen heute nicht überall dabei sein!

Stier, 21. April bis 20. Mai

Übermäßiges Vorbereiten bringt jetzt nicht viel und verdirbt Ihnen höchstens die Laune.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Neue Angebote müssen warten. Bestehende Aufgaben nehmen Sie mehr in Anspruch als Ihnen lieb ist.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Ein Wechsel steht an. Was vor kurzem noch unerreichbar erschien, rückt nun in greifbare Nähe.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Wenn Sie jetzt übersehen werden, liegt das nicht nur an den anderen. Nutzen Sie Ihre Position!

Jungfrau, 24. August bis 23. September

So ganz rosig sehen Ihre Chancen heute nicht aus – am Ball zu bleiben lohnt sich aber langfristig.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Egal, wie viel Sie erwarten: Gehen Sie auf ihr Gegenüber zu, sonst sind Ihre Chancen hin.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Auf Ihre Intuition war schon mehr Verlass. Wofür Sie sich heute begeistern, ist morgen vergessen.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Sie werden mehr beachtet als Sie erwartet hätten. Sie dürfen das Interesse auch erwidern,

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Solange Sie Ihre Träume nicht mit Ihren Chancen verwechseln, haben Sie doch ganz gute Karten.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Auch wenn man Sie bedrängt: Aus den Konflikten Ihres Umfeldes halten Sie sich besser völlig raus.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Sie müssen sich ja nichts versagen, aber für Ihre Fitness kann bestimmt noch etwas getan werden.

