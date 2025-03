Sendedatum: 09.03.2025 09:40 Uhr Ihr Tageshoroskop für Sonntag, 9. März 2025

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Wagen Sie einen neuen Anfang – auf einen ersten Schritt Ihres Gegenübers können Sie lange warten.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Ein friedliches Umfeld ist Ihnen wichtig. Doch es gibt keinen Grund, etwas zu beschönigen.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Sie brauchen sich nicht noch interessanter zu machen. Man ist ohnehin von Ihnen überzeugt.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Stellen Sie Ihre Ansprüche etwas in den Hintergrund, dürften Sie einen erfüllenden Tag erleben.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Ihre Zweifel sind sicher unberechtigt: Ihr Wunsch nach Nähe ist durchaus erfüllbar.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Was Ihnen in der ersten Tageshälfte Sorgen bereitet, entspannt sich in der zweiten wie von selbst.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Machen Sie um Klatsch und Tratsch gleich einen Bogen, bevor der Ihnen die Laune verdirbt.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Wenn Sie jetzt für das Vergnügen sorgen, klappt es morgen mit Ihren Vorhaben wieder wie von selbst.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Hoffentlich haben Sie sich ein bisschen was vorgenommen – wo wollen Sie sonst hin mit Ihrer Energie?

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Auch wenn Sie sich vor neuen Ideen kaum retten können: Die wenigsten davon bringen sie weiter.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Wurde Ihr Vertrauen enttäuscht, müssen Sie daraus langsam mal die Konsequenzen ziehen.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Sie suchen nach einer klärenden Antwort? Es sind die versteckten Hinweise, die Sie weiterbringen

