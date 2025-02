Stand: 11.02.2025 00:00 Uhr Ihr Tageshoroskop für Dienstag, 11. Februar 2025

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Was in den letzten Wochen begonnen wurde, kommt nur zögernd voran. Am Ball zu bleiben lohnt sich.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Andere haben Ihnen jede Menge Neues zu berichten. Ihre Arbeit könnte darunter leiden.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Ihre Geduld wird auf heute die Probe gestellt. Dies ist kein geeigneter Tag für Teamarbeit.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Auch wenn Sie sich eine Menge Gedanken machen, werden Sie nicht überall schon Antworten finden.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Gegen Mittag bekommen Sie wieder neuen Schwung. Nehmen Sie Ihre morgendliche Selbstkritik also nicht zu ernst.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Nur wenn Sie sich zwischendurch auch mal zurückziehen, sind Sie den Höhen und Tiefen des Tages gewachsen.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Überschätzen Sie heute Ihre körperlichen Reserven, könnten Sie das schon morgen bereuen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Falls Sie verhandeln oder sich präsentieren müssen, ist die erste Tageshälfte besonders günstig.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Kopf und Herz arbeiten zusammen. Damit dürften Ihnen alle geplanten Vorhaben gelingen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Sie sind auf dem richtigen Weg. Weitere Ratschläge anderer würden Sie jetzt nur verwirren.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Die Routine des Alltags kostet Sie Kräfte. Achten Sie auf den Ausgleich in der Freizeit.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Sie sind mit Herz und Kopf ganz bei der Sache. Damit gelingt Ihnen alles leichter als seit Tagen.

