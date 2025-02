Ihr Tageshoroskop für Montag, 24. Februar 2025 Stand: 24.02.2025 00:00 Uhr Ob Sie heute in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Ihr persönliches Horoskop für Ihr Sternzeichen finden Sie auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Ihr Vorgehen ist gut durchdacht. Warum sollten Sie sich jetzt in Ihre Pläne hineinreden lassen?

Stier, 21. April bis 20. Mai

Mehr als ein Dankeschön werden Sie nur erhalten, wenn Sie auch offen mitteilen, was Sie erwarten.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

In all der Hektik bewahren Sie den Überblick. Das macht sich am Ende sogar noch bezahlt

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Ihre Abwehrkräfte waren schon mal stärker – vermeiden Sie alles, was zusätzliche Energie kostet.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Nehmen Sie sich für den Abend etwas Angenehmes vor – das motiviert Sie den Tag hindurch.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Man kommt Ihnen durchaus entgegen. Doch ergreifen müssen Sie Ihre guten Chancen schon selbst.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Da Sie leicht zu verunsichern sind, sollten Sie darauf achten, sich nicht beeinflussen zu lassen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Ihre Ambitionen werden Sie bestimmt weiterbringen, solange Sie die Wünsche anderer im Auge behalten.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Kommt es zu Missverständnissen in der Kommunikation, werden sich diese wohl erst morgen klären lassen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Sie neigen heute zu Tagträumen. Zum Glück wird nicht allzu viel von Ihnen gefordert.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Sie heute vorankommen wollen, dürfen Sie sich nur auf das Wesentliche konzentrieren.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Ihre Ausdauer kann sich sehen lassen. Trotzdem brauchen Sie eine angebotene Hilfe nicht auszuschlagen

