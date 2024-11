Sendedatum: 24.11.2024 09:40 Uhr Ihr Tageshoroskop für Sonntag, 24. November 2024

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Fingerspitzengefühl ist gefragt. Wen Sie heute verärgern, der wird sich lange daran erinnern.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Ihr Harmoniewunsch ist heute ausgeprägt. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie den Tag.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Betrachten Sie Ihre Sorgen als vorübergehend. Es gibt nichts, das unbedingt geklärt werden muss.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Überlegen Sie, was Sie selbst heute dazu beitragen können, Ihre Partnerschaft neu zu beleben.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Stoßen Sie heute auf Kritik, sollten die Chance nutzen, das betreffende Thema gründlich zu klären.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Obwohl Sie meinen, auf alles vorbereitet zu sein, werden Sie jetzt doch noch überrascht.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Sind Sie von einer Person oder einem Vorhaben sehr fasziniert, sollten Sie noch abwarten.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Nehmen Sie sich gern Zeit, die letzten Tage zu überdenken. Doch warum sollten Sie einen Entschluss bereuen?

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Eine kleine Kurskorrektur liegt an: Sie erkennen, was in den letzten Wochen vernachlässigt wurde.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Vorsicht! Heute fällt es Ihnen schwer, mit den Reaktionen umzugehen, die Sie bei anderen auslösen.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Ihre Vorhaben sind gründlich durchdacht. Folgen Sie heute trotzdem lieber Ihrem Gefühl.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Ihr Einsatz kommt gerade zur rechten Zeit. Jemand fing schon an, an Ihnen zu zweifeln.

