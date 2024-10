Sendedatum: 07.10.2024 10:10 Uhr Ihr Tageshoroskop für Montag, 7. Oktober 2024

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Die Unruhe in Ihrem Umfeld nimmt Sie etwas mit. Allein bringen Sie aber Energie für Ihre Ziele auf.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Kaum werden Sie aktiv, schon scheinen sich die Dinge zu Ihren Gunsten zu entwickeln.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Was Sie sich vorgenommen haben, ist durchaus realistisch – warum zweifeln Sie jetzt?

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Sie haben alle Tagesziele im Griff. Auch für Ihre Kontakte bleibt noch Zeit.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Halten Sie sich an alles, was vereinbart war, sonst wird man Ihnen doch noch Steine in den Weg legen.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Sie werden es locker verkraften, wenn Ihr Terminplan mal ein wenig durcheinander gerät.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Ihre Ansprüche sind berechtigt. Doch vielleicht sollten Sie Ihren Einsatz noch etwas erhöhen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Nicht jeder ist an Ihrem Erfolg interessiert. Behalten Sie Ihre Strategie lieber noch für sich.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Bleiben Sie gelassen. Sonst könnten Sie wichtige Punkte übersehen und über Ihr Ziel hinausschießen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Warten Sie noch ab! Je mehr Sie nach einem Ausweg suchen desto ungewisser erscheint Ihnen Ihre Lage.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Vormittags können sich die Dinge noch etwas verzögern. Legen Sie wichtige Termine also auf den Nachmittag.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Heute kommen Sie gut voran. Mit nur wenig Aufwand erledigen Sie, was seit Tagen anliegt.

