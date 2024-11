Sendedatum: 02.12.2024 10:10 Uhr Ihr Tageshoroskop für Montag, 2. Dezember 2024

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Auch Sie können einmal danebenliegen. Das ist aber kein Grund, gleich alles hinzuwerfen.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Vermeiden Sie übertriebene Kritik! Es kann nicht schaden, sich auf einen Kompromiss einzulassen.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Auch Ihre Geduld kennt Grenzen. Und das werden die anderen jetzt wohl respektieren müssen.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Ihr Drang voranzukommen ist momentan größer als Ihre Kräfte. Übernehmen Sie sich nicht!

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Fordern Sie lieber keinen Konflikt heraus! Privat und beruflich würden Sie den Kürzeren ziehen.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Erledigen Sie, was Ihnen wichtig ist, und beteiligen sich an dann an gemeinsamen Aktivitäten.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Ohne Freude gelingt Ihnen heute nur ganz wenig. Es liegt an Ihnen, für eine bessere Atmosphäre zu sorgen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Lassen Sie sich gar nicht erst von anderen aus dem Konzept bringen. Das Endergebnis zählt.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Gut, wenn Sie auf alles eine Antwort wissen. Lassen Sie andere aber auch zum Zuge kommen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Sie können noch kein Ergebnis absehen. Doch die anderen sind auch nicht weiter als Sie.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Ihnen ist schon länger klar, was Sie verändern wollen. Unternehmen Sie heute die ersten Schritte.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Weniger bringt heute mehr. Nur weil es etwas langsamer voran geht, bedeutet dies nicht, dass Sie auf dem falschen Weg wären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.12.2024 | 10:10 Uhr