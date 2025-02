Sendedatum: 19.02.2025 10:10 Uhr Ihr Tageshoroskop für Mittwoch, 19. Februar 2025

Widder, 21. März bis 20. April

Zwischenmenschliches und Finanzen – in beiden Bereichen können Sie jetzt kleine Fortschritte bewirken.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Was Sie in die Hand nehmen, fällt Ihnen leicht, wie lange nicht. Auch in der Liebe spielen Ihre Sterne mit.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Richten Sie Ihre Kräfte auf einige wenige Ziele. Nicht alle Vorhaben müssen sofort erledigt werden.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Lassen Sie sich nicht dazu verführen, die Messlatte an die eigenen Erfolge zu hoch anzulegen.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Man hat Sie übersehen, doch das war keine böse Absicht. Man wird Ihren Einsatz noch anerkennen.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Ein guter Moment, Vorhaben in Angriff zu nehmen, die Sie schon lange vor sich herschieben.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Man hat Ihnen reichlich viel versprochen. Jetzt zeigt sich, was an der Sache wirklich dran ist.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Wenn Sie sich heute nicht übernehmen wollen, müssen Sie wohl einen Teil der Arbeit abgeben.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Lassen Sie anderen ruhig den Vortritt. Heute kann Ihnen ohnehin niemand das Wasser reichen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Spaß bei der Arbeit und trotzdem nicht viel geschafft – man kann nicht alles haben.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Da Sie nicht immer ganz bei der Sache sind, können sich heute kleine Fehler einschleichen.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Die unausgesprochenen Wünsche anderer könnten Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

