Sendedatum: 11.03.2025 10:10 Uhr Ihr Tageshoroskop für Dienstag, 11. März 2025

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Sie können erkennen, was in letzter Zeit schief gelaufen ist. Ziehen Sie jetzt die Konsequenzen

Stier, 21. April bis 20. Mai

Was gibt es an Ihrem Vorgehen auszusetzen? Abkürzungen auf dem Weg zum Erfolg sind ohnehin nicht in Sicht.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Geben Sie unwichtige Aufgaben ab, sonst verlieren Sie am Ende noch den Überblick.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Ihre gute Laune beflügelt Ihren Geist. Für jedes Problem haben Sie den geeigneten Ausweg parat.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Kaum gehen Sie auf eine Anfrage ein, taucht die nächste auf. Machen Sie klar, wo Ihre Grenzen sind.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Sie sind mit Herz und Seele bei der Sache. Für kreatives Arbeiten ist dieser Tag wie geschaffen.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Wichtige Entschlüsse brauchen Zeit. Und auf den Rat anderer sollten Sie nicht viel geben.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Eine Diskussion muss fortgeführt werden. Oder dachten Sie, die Sache hätte sich bereits erledigt?

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Legen Sie sich heute bloß nicht mit denen an, die Ihre Ergebnisse demnächst bewerten müssen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Fragen Sie lieber nach. Wenn Sie sich allzu sicher fühlen, könnten Sie wichtige Punkte übersehen.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Ein guter Moment, langwierige Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Trotz Ihrer Ungeduld sollten Sie sich ein wenig schonen. Bald kommen Sie wieder zum Zuge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 11.03.2025 | 10:10 Uhr