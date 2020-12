Sendedatum: 14.12.2020 20:05 Uhr Leon Braje

Dieser Künstler ist vielseitig talentiert, neben seinem Chemiestudium zog er mit seiner Gitarre von Bar zu Bar, um Musik zu machen. Dann hat er es 2016 in die Fernsehshow "Voice of Germany" geschafft und angefangen, eigene Songs wie "Lautlos am Meer" aufzunehmen. Mit seiner gefühlvollen Stimme erreicht der Ronnenberger aus der Region Hannover viele Menschen.

Leon Braje ist mit dem Titel seit dem 14. Dezember als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

Weitere Informationen TOP 15 - Die Hitparade: Stimmen Sie ab! Gina Brese, René Ulbrich und Eloy de Jong führen aktuell die Charts an. Wählen Sie bis Dienstagabend Ihren Favoriten! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | TOP 15 - Die Hitparade | 14.12.2020 | 20:05 Uhr