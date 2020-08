Sendedatum: 03.08.2020 20:05 Uhr

Wingenfelder

Ihr Musikprojekt "Wingenfelder" haben die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder vor zehn Jahren gegründet, nachdem sie sich bereits in der Band "Fury in the Slaughterhouse" einen Namen gemacht haben. Das Duo begeistert sein Publikum mit musikalischen Momentaufnahmen. Neustes Beispiel ist die Radiosingle "Aragona" aus dem kommenden Album "Sendeschlusstestbild".

Wingenfelder ist mit dem Titel seit dem 3. August als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

