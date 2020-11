Sendedatum: 09.11.2020 20:05 Uhr Thomas Anders & Florian Silbereisen

"Gemeinsam niemals einsam" - auch dieser Song ist wie gemacht für diese Zeit, in der ja alles so anders ist als sonst. Thomas Anders und Florian Silbereisen stimmen gefühlvoll auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Als besonderes Dankeschön an ihre Fans haben sie ihr Album mit einer Winter-Edition um 14 brandneue Titel in einer zweier CD-Box erweitert.

Links Thomas Anders Homepage mit Biografie, Diskografie und News rund um den Sänger. extern

Thomas Anders & Florian Silbereisen ist mit dem Titel seit dem 9. November als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

Weitere Informationen TOP 15 - Die Hitparade: Stimmen Sie ab! Alexander Jahnke, René Ulbrich und Vincent Gross führen die Charts an. Wählen Sie bis Dienstagabend Ihren Favoriten! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | TOP 15 - Die Hitparade | 09.11.2020 | 20:05 Uhr