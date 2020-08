Sendedatum: 13.07.2020 20:05 Uhr

Semino Rossi

Semino Rossi ist der Gentleman des deutschen Schlagers. Als Sänger berührt er die Herzen und Seelen seiner Fans. Sein aktuelles Album "So ist das Leben" hält sich seit einem Jahr erfolgreich in den Top 100. "So ist das Leben" heißt auch die vierte ausgekoppelte Single aus diesem Album.

Semino Rossi sind mit dem Titel seit dem 13. Juli in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

