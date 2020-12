Sendedatum: 07.12.2020 20:05 Uhr Madeline Willers

Mit einem gefühlvollen Schlager will die Sängerin ein Dankeschön an all die liebsten Menschen schicken, die einen im Leben begleiten und immer wieder ein "Kleines großes Wunder" schenken. Deshalb hat sie ihre jüngste Single auch so genannt, die von Erfolgskomponist Willy Klüter produziert wurde.

Madeline Willers ist mit dem Titel seit dem 7. Dezember als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | TOP 15 - Die Hitparade | 07.12.2020 | 20:05 Uhr