Sendedatum: 16.11.2020 20:05 Uhr Ina Müller

"55" - so heißt das neue Album der Sängerin, die kein Blatt vor den Mund und sich dabei gern selbst auf die Schippe nimmt. "55" kann vieles sein, ihr Alter, ihre Glückszahl oder die Anzahl ihrer Schuhpaare. Bei Ina Müller kommt es sowieso nicht auf nackte Zahlen, sondern eher auf die Zwischentöne an. Das gilt auch für die erste Album-Single: "Ich halt die Luft an".

Links Ina Müller Website mit Informationen über das neue Studio-Album, Discografie, Terminübersicht und Fanzone. extern

Ina Müller ist mit dem Titel seit dem 16. November als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | TOP 15 - Die Hitparade | 16.11.2020 | 20:05 Uhr