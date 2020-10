Reden wir drüber mit Dr. Michael Hase

Mittwochs von 19.05 bis 20:00 Uhr

Was liegt Ihnen am Herzen? Was beschäftigt Sie, was macht Ihnen zu schaffen? Was immer es auch ist: Psychiater und Psychotherapeut Dr. Michael Hase hört Ihnen zu. In der Sendung hat er Tipps und Informationen für fast jede Lebenslage und weiß immer einen Ausweg, wenn es vermeintlich nicht mehr weiter geht. Und er hat für jeden Anrufer ein offenes Ohr. Jeden zweiten Mittwoch von 19.05 bis 20.00 Uhr.

Dr. Michael Hase, Psychiater und Psychotherapeut

Die Qualifikation für diese Radiogespräche hat sich Dr. med. Michael Hase in seinem Beruf erworben: Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitete nach seiner Ausbildung in der Neurologie und Psychiatrie über 15 Jahre als Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik 1 am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Lüneburg und baute dort den Behandlungsschwerpunkt Psychotraumatologie auf. Bis 2016 war er Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie der Diana Klinik in Bad Bevensen. Seitdem ist er der Leiter des Lüneburger Zentrums für Stressmedizin.

Sie können anrufen! Von 17.50 Uhr an bis 21 Uhr haben Sie wieder die Gelegenheit mit Dr. Michael Hase, Psychiater und Psychotherapeut, zu telefonieren. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie ihn erreichen können, lautet: (0 8000) 80 22 22.

